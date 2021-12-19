Москва, , 17:59 — REGNUM Режиссер Андрей Малюков, создавший фильмы «В зоне особого внимания» и «Мы из будущего», скончался на 74 году жизни. Об этом 19 декабря сообщила ТАСС его двоюродная сестра, актриса и режиссер Наталья Бондарчук.

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«Он (народный артист России Андрей Малюков) болел последние два года очень серьезно, но его скосил ковид», — сказала Бондарчук.

По ее словам, из-за ситуации с коронавирусом прощание с режиссером «проводиться не будет».

О дате и месте похорон пока не сообщается.