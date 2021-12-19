Вашингтон, , 17:59 — REGNUM Американский лидер Джо Байден дал администрации «окно в четыре недели» для предотвращения якобы планируемого «вторжения РФ на Украину». Об этом 19 декабря передает CNN со ссылкой на источники среди высокопоставленных чиновников.

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По данным источника, разрабатываемые Вашингтоном санкции на случай возможных военных действий являются «подавляющими и немедленными» и смогут нанести «значительные издержки экономике РФ».

Некоторые источники CNN заявили, что Москва «не воспринимает угрозы США всерьез», а нынешняя администрация США «все равно совершает ошибки».

В течение последних нескольких недель в СМИ Украины и Запада появляются сообщения о мнимой подготовке вторжения РФ на Украину.