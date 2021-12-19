Ханты-Мансийск, 19 декабря, 2021, 17:54 — ИА Регнум. В Югре 18 декабря зарегистрировали 199 случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 декабря сообщает оперштаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Большая их часть приходится на Нижневартовск — 50. Всего по Югре обнаружено уже 93 719 носителей коронавируса.

Выздоровели пока 86 968 человек. А от COVID-19 скончались 1898 граждан.