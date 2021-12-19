Вашингтон, , 17:52 — REGNUM Украина, устраивая провокации в адрес России, рискует остаться без поддержки НАТО. Об этом 19 декабря пишет политолог Лукас Лейрос для статьи InfoBrics.

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«НАТО обещает защиту и вмешательство — в случае российской агрессии, и уверенный в союзе Киев все чаще нападает, — пишет он. — Есть несколько причин считать такие обещания защиты сомнительными и ложными».

Он подчеркнул, что Украина остается «лишь инструментом в руках НАТО, но власти этой страны не осознали этого». «Провокация — слово, которым можно описать историю Украины с 2014 г. по настоящее время», — заметил автор.

При этом подчеркивается, что РФ старается «регулировать дела с мирной точки зрения».