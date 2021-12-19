Салехард, 19 декабря, 2021, 17:49 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО 18 декабря зафиксировали 113 случаев заражения коронавирусом. А всего их уже 60 812, сообщает окружной Роспотребнадзор.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

391 пациент госпитализирован. Из них 41 находится в тяжёлом состоянии. 13 подключены к аппаратам ИВЛ.

Исцелились 54 828 граждан. А от COVID-19 скончались уже 928 пациентов.