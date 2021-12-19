Вильнюс, , 17:49 — REGNUM Литва готова поддержать Украину всеми средствами, включая передачу летального оружия, заявил 19 декабря литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дипломатия будет успешна тогда, когда у жертвы будут все средства для защиты и обеспечения своего суверенитета. Необходимо поддержать Украину всеми средствами, Литва готова это сделать, включая передачу летального вооружения», — заявил он.

Что касается того, какое именно оружие необходимо поставить Киеву, Анушаускас отметил, что «это дело многостороннего договора, поскольку вовлечено несколько стран, не только дающая и принимающая страны, но и производитель, и поставщик».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский министр обороны Алексей Резников на брифинге по итогам переговоров с главой минобороны Дании Трине Брамсен заявил, что власти Украины хотят получить от стран Запада не только оборонительное, но и наступательное оружие.

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