Вильнюс, 19 декабря 2021, 17:49 — REGNUM Литва готова поддержать Украину всеми средствами, включая передачу летального оружия, заявил 19 декабря литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.
Что касается того, какое именно оружие необходимо поставить Киеву, Анушаускас отметил, что «это дело многостороннего договора, поскольку вовлечено несколько стран, не только дающая и принимающая страны, но и производитель, и поставщик».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский министр обороны Алексей Резников на брифинге по итогам переговоров с главой минобороны Дании Трине Брамсен заявил, что власти Украины хотят получить от стран Запада не только оборонительное, но и наступательное оружие.
Читайте также: В Киеве заявили о желании получить от Запада наступательное вооружение