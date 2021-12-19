Вильнюс, , 17:42 — REGNUM Глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил 19 декабря в эфире LRT, что страна готова «поддержать Украину» всеми средствами, «включая передачу летального оружия».

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«Дипломатия будет успешна, когда у жертвы будут все средства для защиты и обеспечения суверенитета. Необходимо поддержать Украину всеми средствами, передает его слова РИА Новости. — Литва готова это сделать, включая передачу летального вооружения Украине».

Он при этом не уточнил, какое именно вооружение Литва передаст Украине: «Это дело многостороннего договора, вовлечено несколько стран, не только дающая и принимающая страны, но и производитель, и поставщик».