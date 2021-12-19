Париж, 19 декабря, 2021, 17:40 — ИА Регнум. «Монако» в матче 1/32 финала Кубка Франции по футболу одержал уверенную победу над «Ред Старом». Встреча проходила в пригороде Парижа Сен-Уане на стадионе «Стад де Пари» и завершилась со счетом 2:0 в пользу «монегасков». Александр Головин провел на поле весь первый тайм, после чего вместо него на поле вышел Софьян Диоп.

Футбольный клуб «Монако»

Первый мяч на 33-й минуте встречи забил форвард сборной Франции Виссам Бен-Йеддер — 0:1. На экваторе второй половины Бен-Йеддер оформил дубль и установил окончательный счет — 0:2. Голевой передачей отметился Элиот Матазо.

Статистика матча («Ред Стар"/ «Монако»)

Удары 8/13

Удары в створ 6/6

Владение 48%/52%

Угловые ¾

Составы команд:

«Ред Стар»: Авонан, Дьенг, Спаранья, Эль-Рити, Вьялла (Дуранд, 60'), Нило, Гуэл, Тре (Дайллет, 46'), Ндойе (Кадиу, 75'), Маеш (Боска, 74'), Ба (Бенали, 75').

«Монако»: Мацкий, Сидибе, Марипан, Дисаси, Матазо, Якобс, Тчуамени, Головин (Диоп, 46'), Боаду (Мартинш, 76'), Фолланд, Бен-Йеддер.