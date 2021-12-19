Анси, Франция, 19 декабря, 2021, 17:39 — ИА Регнум. 19 декабря российская биатлонистка Кристина Резцова завоевала бронзу, финишировав третьей в масс-старте на этапе Кубка Мира, проходящем в Анси (Франция). Россиянку опередили Эльвира Эберг (Швеция) и Жюлия Симон (Франция). Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

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Неделю назад, 11 декабря, Кристина Резцова заняла второе место в эстафете на этапе Кубка Мира в Австрии.

Следующий этап Кубка Мира 2021/22 пройдет с 6 по 9 января 2022 года в немецком городе «Оберхоф». На данный момент норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Рейсланн, набравшая 417 очков, занимает первое место в таблице лидеров сезона среди женщин. В пятерку входят две биатлонистки из Белоруссии — Динара Алимбекова (327 очков) и Анна Сола (320 очков). Кристина Резцова с 234-мя очками занимает девятую строчку.