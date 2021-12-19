Пермь, 19 декабря, 2021, 17:39 — ИА Регнум. В Пермском крае 18 декабря зафиксировали 635 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе обнаружили уже 153 627 заразившихся. В тяжелом состоянии госпитализированы 250 пациентов.

От COVID-19 скончались уже 7237 человек.