Чернигов, Украина, , 17:38 — REGNUM В Черниговской области Украины легковой автомобиль сбил насмерть велосипедиста. Об этом 19 декабря сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-центр нацполиции Черниговской области.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

ДТП произошло 18 декабря на улице Батуринской в городе Бахмач.

«Водитель легкового автомобиля столкнулся с велосипедистом, — говорится в сообщении. — После этого водитель пытался покинуть место происшествия, однако не справился с управлением и съехал в кювет».

Отмечается, что водителем транспортного средства являлся депутат городского совета. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место трагедии, задержали мужчину.

По факту ДТП было возбуждено дело по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего).

Ведется следствие.