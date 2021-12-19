На Украине депутат на автомобиле насмерть сбил велосипедиста
Чернигов, Украина, 19 декабря, 2021, 17:38 — ИА Регнум. В Черниговской области Украины легковой автомобиль сбил насмерть велосипедиста. Об этом 19 декабря сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-центр нацполиции Черниговской области.
ДТП произошло 18 декабря на улице Батуринской в городе Бахмач.
«Водитель легкового автомобиля столкнулся с велосипедистом, — говорится в сообщении. — После этого водитель пытался покинуть место происшествия, однако не справился с управлением и съехал в кювет».
Отмечается, что водителем транспортного средства являлся депутат городского совета. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место трагедии, задержали мужчину.
По факту ДТП было возбуждено дело по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего).
Ведется следствие.