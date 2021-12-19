Москва, 19 декабря 2021, 17:35 — REGNUM Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об испытаниях нового препарата от осложнений у пациентов, перенесших COVID-19. О этом он заявил 19 декабря в эфире телеканала «Россия 1».
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Он отметил, что новый препарат получил название «Фтортиазинон», и лекарство будет направлено на профилактику тяжелых бактериальных осложнений у пациентов с COVID-19.
Гинцбург уточнил, что сейчас препарат проходит вторую стадию клинических испытаний.
Ранее он завил, когда в РФ завершится пандемия коронавируса. По его словам, это произойдет, когда антитела будут у 70−75% населения страны.