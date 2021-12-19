Тольятти, Самарская область, 19 декабря, 2021, 17:34 — ИА Регнум. В чугунном цехе на заводе «Автоваза» в Тольятти произошёл взрыв, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

geralt Взрыв

«Около 17:00 (16:00 мск) в чугунном цехе в корпусе №20 на заводе «Автоваза» в Тольятти произошел взрыв. Возгорания не последовало», — сказал источник.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на газоперерабатывающем заводе «Парсиан», расположенном в южной части Ирана, взорвалась труба с газовым конденсатом.

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