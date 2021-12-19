Добрянка, Пермский край, 19 декабря, 2021, 17:33 — ИА Регнум. В Добрянке Пермского края житель посёлка Полазна предстанет перед судом за убийство своего собутыльника. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Суд

Преступление произошло 8 ноября 2020 года в квартире погибшего. Мужчины распивали алкоголь играли в шахматы. А затем между ними вспыхнула ссора. В результате обвиняемый несколько раз ранил оппонента ножом в область грудной клетки. Пострадавший скончался на месте.

По данным следствия, обвиняемый менял свои показания и частично скрыл следы преступления. Также он утверждал, что ранил молодого человека в результате необходимой обороны. Тем не менее следователи нашли доказательства его вины. Материалы дела уже переданы в суд.