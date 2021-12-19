Флоренция, Италия, 19 декабря, 2021, 17:28 — ИА Регнум. 19 декабря во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» «Фиорентина» сыграла вничью с «Сассуоло» со счетом 2:2. Матч проходил в рамках восемнадцатого тура итальянской Серии А сезона 2021/22. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Fc-zenit.ru Александр Кокорин

Первый мяч на 32-й минуте встречи забил 22-летний нападающий «черно-зеленых» и сборной Италии Джанлука Скамакка после передачи Давиде Фраттези — 0:1. Через пять минут Фраттези удвоил преимущество гостей — 0:2. В дебюте второй половины таранный форвард сборной Сербии Душан Влахович вернул «фиалок» в игру, замкнув передачу Лукаса Торрейры — 1:2. На 61-й минуте Лукас Торрейра восстановил равновесие в счете — 2:2. Через семь минут защитник хозяев Кристиано Бираги был удален с поля, однако гости не сумели воспользоваться большинством и выйти вперед.

Статистика матча («Фиорентина"/ «Сассуоло»)

Удары 23/8

Удары в створ 8/4

Владение 57%/43%

Угловые 9/3

Нарушения 7/14

Составы команд:

«Фиорентина»: Терраччано, Мартинес, Бираги, Миленкович, Одриосола, Бонавентура (Амрабат, 78'), Торрейра, Малех (Дункан, 46'), Кальехон (Сапонара, 46'), Гонсалес, Влахович (Жулио, 88').

«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш, Феррари, Кириакопулос, Тольян (Мюлдюр, 78'), Лопес, Фраттези (Харруи, 78'), Распадори (Бога, 65'), Берарди, Траоре (Мота, 57'), Скамакка (Дефрель, 65').

«Фиорентина», набрав 31 очко, обошла туринский «Ювентус» и поднялась на шестое место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» с 24-мя очками занял десятую позицию.