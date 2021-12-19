Вашингтон, , 17:24 — REGNUM Энтони Фаучи — главный американский инфекционист — считает, что в ближайшие несколько недель новый штамм коронавируса «Омикрон» станет доминирующим в США. Об этом 19 декабря сообщает NBC.

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Также, он отмечает, что жители США столкнутся с множеством случаев заражений, «пробивающих» иммунитет, он призвал к ревакцинации: «если и не защитит от заражения, то обеспечит очень, легкое течение болезни».

В преддверии новогодних праздников он сказал, что люди, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса и ревакцинировавшиеся бустерной дозой, могут чувствовать себя в относительной безопасности.

Фаучи подчеркнул, что обеспокоен за тех, кто до сих пор не вакцинировался: «Они очень уязвимы».