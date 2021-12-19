Вашингтон, 19 декабря, 2021, 17:22 — ИА Регнум. В США в ближайшие несколько недель станет доминирующим штамм коронавируса «Омикрон». Об этом сообщил главный американский инфекционист Энтони Фаучи телеканалу NBC.

Энтони Фаучи

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«Омикрон», скорее всего, станет доминирующим в нашей стране, — сказал Фаучи. — Будет множество заражений».

Ранее ряд СМИ сообщил, что глава Белого дома США Джо Байден готовится выступить с обращением к нации в связи с распространением штамма коронавирус «Омикрон».