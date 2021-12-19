Москва, , 17:21 — REGNUM Россия намерена пресекать попытки представить отечественный спорт нечестным. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Пирог («Единая Россия»).

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Согласно отчету Международной ассоциации честного беттинга в 2020 году Россия стала лидером по числу подозрительных матчей. Но наша страна всегда выступала за честный спорт и прилагала все усилия по борьбе с незаконным влиянием на результаты соревнований. И неоднократные попытки представить российский спорт нечестным были и будут пресекаться всеми имеющимися у нас правовыми инструментами», — отметил Пирог.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, расширяющий понятие противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований. Речь идет не только о подкупе спортсменов, но и передаче тактических планов на будущую игру и непринятие мер по предотвращению конфликта интересов. Законопроект расширяет юридические возможности по борьбе с договорными матчами и иным деструктивным влиянием на результат.

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