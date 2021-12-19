Москва, 19 декабря, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Россия намерена пресекать попытки представить отечественный спорт нечестным. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Пирог («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Согласно отчету Международной ассоциации честного беттинга в 2020 году Россия стала лидером по числу подозрительных матчей. Но наша страна всегда выступала за честный спорт и прилагала все усилия по борьбе с незаконным влиянием на результаты соревнований. И неоднократные попытки представить российский спорт нечестным были и будут пресекаться всеми имеющимися у нас правовыми инструментами», — отметил Пирог.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, расширяющий понятие противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований. Речь идет не только о подкупе спортсменов, но и передаче тактических планов на будущую игру и непринятие мер по предотвращению конфликта интересов. Законопроект расширяет юридические возможности по борьбе с договорными матчами и иным деструктивным влиянием на результат.

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