Манчестер, Великобритания, 19 декабря, 2021, 17:21 — ИА Регнум. 33-летний атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» и экс-игрок сборной Испании по футболу может следующим летом перейти в каталонскую «Барселону» на правах свободного агента. Об этом 19 декабря сообщило издание Daily Star.

Football.ua Фернандо Торрес, Хуан Мата и Серхио Рамос

Хуан Мата, будучи воспитанником мадридского «Реала», покинул мадридский клуб и бесплатно перешел в «Валенсию» 1 июля 2007 года. Спустя четыре года «Челси» выкупил Мату за 26,7 миллиона евро. В январе 2014 года «Манчестер Юнайтед» предложит лондонскому клубу 44,73 миллиона евро за трансфер футболиста.

В текущем сезоне Хуан Мата принял участие лишь в трех матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 152 минуты.