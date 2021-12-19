Москва, , 17:19 — REGNUM 25-летний форвард аргентинского футбольного клуба «Бока Хуниорс» и сборной Колумбии по футболу Себастьян Вилья может продолжить карьеру в России. На футболиста, как сообщает издание Infobae, претендует московское «Динамо».

Сообщается, что «бело-голубые» готовы заплатить за колумбийского нападающего 12 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Вилью в 5,5 миллиона евро.

На позиции центрального нападающего в «Динамо» на данный момент могут сыграть 19-летний Константин Тюкавин и 31-летний Сильвестр Игбун. Николай Комличенко проводит текущий сезон в аренде в «Ростове». Руководство клуба считает, что вышеперечисленные футболисты не могут прямо сейчас помочь «Динамо» стать чемпионом России.

В текущем сезоне Себастьян Вилья принял участие в 27-ми матчах за «Боку Хуниорс» во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей.