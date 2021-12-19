Черкесск, , 17:17 — REGNUM Без электричества в Домбае (Карачаево-Черкесия) в результате падения дерева на линию электропередачи остались почти 100 гостиниц и более 25 домов. Об этом 19 декабря сообщил источник в экстренных службах.

В результате обрыва на ВЛ-110 кВ (падение дерева) произошло нарушение энергоснабжения 96 гостиниц горнолыжного курорта, а также 26 жилых домов с общим населением более 3100 человек.

При этом канатная дорога работает на спуск.

Ведутся аварийно-спасательные работы.