Ростов-на-Дону, 19 декабря, 2021, 17:14 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону вынесен приговор по уголовному делу о хищении средств дольщиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Обманутые дольщики ЖК Родники

Руководитель строительной компании, пообещавший построить три многоквартирных дома на улицах Степана Разина и Кузнечной, с сентября 2012 года по апрель 2014 года заключил десятки сделок с дольщиками. При этом застройщик знал, что дома не будут введены в эксплуатацию в связи с отсутствием разрешительной документации. Обманным путём мужчина похитил более 60 млн рублей.

Суд назначил мошеннику 13 лет колонии общего режима и штраф в размере 2 млн рублей. Арест, наложенный на имущество, оставлен в силе.

Приговор в законную силу пока не вступил.