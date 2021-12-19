Луганск, , 17:10 — REGNUM Из-за растиражированной в западных СМИ информации о возможном «наступлении российских войск на Украину» военнослужащие ВСУ отказываются продлевать контракты на службу в зоне проведения так называемой операции объединенных сил («ООС») и массово увольняются. Об этом, как передает Луганский Информационный Центр, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко на брифинге.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Военнослужащие массово отказываются от продления контрактов и … пишут рапорта об увольнении с военной службы, — сообщил Филипоненко. — В связи со сложившейся ситуацией, командование штаба «ООС» приказало подразделениям любыми методами укомплектовать подразделения личным составом до 100%».

Представитель оборонного ведомства ЛНР подчеркнул, что от службы в ВСУ, боясь войны с Россией, отказываются «даже ранее отобранные люди».

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-служба управления Народной милиции ЛНР сообщила, что военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики, которые открыли 18 декабря ответный огонь по позициям вооруженных сил Украины, уничтожили двух киевских силовиков.