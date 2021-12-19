Ростов-на-Дону, 19 декабря, 2021, 17:06 — ИА Регнум. В Егорлыкском районе Ростовской области утром 19 декабря сгорел ангар. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Цитата из к/ф «Прощание». реж Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Пожар

Инцидент случился в станице Новороговской. Огнём пройдена площадь 100 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал.

От МЧС России к месту пожара были направлены шесть человек и две единицы техники.