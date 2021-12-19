Москва, 19 декабря, 2021, 17:05 — ИА Регнум. О необходимости законодательно закрепить иерархию обращения с пищевыми отходами заявил депутат Госдумы Георгий Агапов («Новые люди»), передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин

«Важный вопрос касается управления органическими отходами в ритейле, например, утилизация некачественных продуктов питания. На просрочку и пищевые отходы в торговых сетях сейчас приходится 2−3 процента от всего оборота. Эти отходы могут стать высококачественным сырьем для кормовых добавок животным, их можно применять на полях при выращивании технических культур, например, льна», — сказал Агапов.

Такой подход активно применяется в Европе, отметил парламентарий.

«При этом сейчас отрасль не может использовать такие отходы вторично, этому мешают действующие условия, нормы обязывают компании сдавать такой мусор на утилизацию, хотя законодательство запрещает их вторичное использование, поэтому еда в итоге попадает на свалки», — рассуждает он.

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