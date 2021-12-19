Вашингтон, , 16:54 — REGNUM 17 декабря стриминговый сервис для просмотра фильмов и сериалом Netflix презентовал второй сезон фэнтезийного сериала «Ведьмак», снятого по мотивам произведения польского писателя Анджея Сапковского и одноименной игре. Второй сезон включает в себя восемь эпизодов.

Ведьмак Цитата из трейлера к сериалу Netflix «Ведьмак»

Главную роль в сериале сыграл Генри Канвилл, известный также по съемкам в фильмах «Лига справедливости» и «Агент А.Н.К.Л.» и «Миссия невыполнима: Последствия». Также в картине снялись Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Мими Дивени и Анна Шафер.

Первый сезон «Ведьмака» вышел на Netflix 20 декабря 2019 года. Агрегаторе Rotten Tomatoes первые восемь эпизодов получили 82% положительных отзывов от критиков и 84% — от зрителей.