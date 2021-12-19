Рига, , 16:48 — REGNUM Государства — члены Североатлантического альянса обсудят на следующей неделе предложения России по гарантиям безопасности, заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт во время визита в Литву.

По ее словам, обсуждение предложений, которые были представлены Россией, — это правильно и важно, но нельзя допустить, чтобы Москва «предписывала партнерам по НАТО, как им себя позиционировать».

«Мы обсудим в Североатлантическом совете на следующей неделе эти предложения», — добавила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гарантий непродвижения НАТО на восток потребовал президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским коллегой Джо Байденом 7 декабря в ответ на претензии к действиям ВС РФ «вблизи границ Украины». 17 декабря российский МИД опубликовал соответствующие проекты договоров с США и НАТО.

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