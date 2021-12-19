Москва, , 16:50 — REGNUM В Москве прошла церемония передачи Российско-немецкого дома в Москве Культурно- деловому центру «Русско-немецкий дом в городе Москве». Событие стало возможными благодаря совестным усилиям правительств Российской Федерации и Федеративной Республики Германия в рамках деятельности Межправительственной Российско-Германской комиссии по вопросам российских немцев, Администрации президента РФ и Агентства по делам национальностей РФ.

Как отметил глава Агентства по делам национальностей Игорь Баринов на в ходе Рождественского приема в Русско-немецком доме, «мы слышим и понимаем друга, очень важно, что есть преемственность, и, наверное, именно это залог того, что, несмотря на сложные, иногда даже противоречивые отношения между Россией и Германией, несмотря на сложную политическую обстановку, мы уходим от излишней политизации, и находим точки соприкосновения, компромиссы в казалось бы, даже в очень сложных вопросах, и решаем их на благо интересов наших народов наших стран, во благо российских немцев».

«Мы встречаемся в знаковом для самоорганизации российских немцев месте, и мне кажется, что это новый этап в работе немецкого дома, и в собственно в работе самоорганизации российских немцев. Я хочу, чтобы дом был наполнен жизнью, чтобы повседневно здесь происходили позитивные важные нужные события, нужные не толь российским немцам. Чтобы в Москве он стал центром притяжения культурных событий. Мы много думали о том, каким должен стать этот дом, как он должен изменить формат своей работы. И я думаю, что вы все будете приятно удивлены его новому облику и наполнению», — подчеркнул Игорь Баринов.