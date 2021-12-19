Вашингтон, 19 декабря, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Глава киностудии Marvel Кевин Файги заявил, что совместно с компанией Sony ведется работа над четвертым фильмом о Человеке-пауке Тома Холланда: «Мы с Эми, Disney и Sony говорим об этом и, да, мы активно начинаем разрабатывать будущее Человека-паука, о чем я со всей ответственностью заявляю, потому я не хочу, чтобы фанаты пережили травму расставания, подобную той, что имела место после «Вдали от дома», — цитирует Файги издание The New York Times.

Кевин Файги — глава Marvel studios

Напомним, что в 2019-м году после выхода ленты «Человек-паук: Вдали от дома» сделка Disney и Sony по совместному производству фильмов была под угрозой.

Ранее сообщалось, что «Человек-паук: Нет пути домой» всего за первую ночь проката собрал рекордные для периода пандемии 50 миллионов долларов.