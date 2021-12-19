Москва, , 16:42 — REGNUM Некоторые переболевшие COVID-19 пациенты в Москве потеряли слух и зрение. Об этом 19 декабря рассказала главврач столичной городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко в эфире телеканала «Россия-1».

По ее словам, эти и другие последствия перенесенной инфекции коснулись тех, кто прошел реанимацию: «Есть пациенты, которые до сих пор не могут восстановить обоняние… это отвратительное состояние, когда человеку все время пахнет тухлым или сгнившим».

При этом есть случаи когда некоторые мужчины и женщины полностью облысели. При этом специалист осудила тех, кто распространяет слухи о летальных исходах и бесплодии после вакцинации от COVID-19.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса, отметила она.