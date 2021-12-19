Калуга, , 17:22 — REGNUM По итогам 2021 года объем привлеченных в Калужскую область инвестиций превысит 100−110 млрд рублей. Об этом заявил 18 декабря в рамках заключительного заседания консультативного совета глав администраций муниципальных районов и городских округов губернатор области Владислав Шапша, сообщил глава области в соцсетях.

Скриншот страницы Владислава Шапши социальной сети «ВКонтакте»

По словам руководителя области, многие актуальные задачи, необходимые для дальнейшего развития региона, улучшения качества жизни людей, решаются с помощью национальных проектов. В этом году по поручению президента страны в области разработан новый инструмент стимулирования развития территорий — «Инфраструктурное меню». В частности, Калужской области одобрены три инфраструктурных бюджетных кредита в размере 2,8 млрд рублей. Средства будут направлены на развитие общественной и транспортной инфраструктуры в Калуге и Обнинске. Дополнительно идёт работа над привлечением ресурсов на новые проекты. Как отмечалось, пандемия не помешала реализации планов по развитию медицины. В текущем году была запущена программа модернизации её первичного звена. На эти цели направлено 610 млн рублей.

«В целом наша область заканчивает год с неплохими результатами. Мы развиваемся, укрепляем позиции, идем намеченным курсом. Нам необходимо быстро реагировать на изменения и запросы общества. Задавать общий вектор развитию региона», — отметил Владислав Шапша.

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