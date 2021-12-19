Минск, 19 декабря, 2021, 16:34 — ИА Регнум. В Белоруссии общее количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1456 и достигло 684 628. Об этом БЕЛТА сообщили 19 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

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«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 684 628 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 5385.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 676 388 человек и что всего в стране было проведено 10 821 178 тестов на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии выявили более 1,6 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.