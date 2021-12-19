Москва, , 16:32 — REGNUM 37-летний российский фланговый защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко планирует объявить о завершении профессиональной карьеры футболиста в январе 2022 года. Об этом 19 декабря сообщило издание Metaratings.

Андрей Ещенко Алексей Колчин © ИА REGNUM

В последний раз Андрей Ещенко выходил на поле в составе основной команды «Спартака» 16 мая 2021 года в матче заключительного 30-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21 с «Ахматом» (2:2).

За свою 18-летнюю карьеру футболиста Андрей Ещенко успел поиграть за «Звезду» (Иркутск), «Химки», киевское «Динамо», московское «Динамо», «Днепр», киевский «Арсенал», «Волгу», «Локомотив», «Анжи», «Кубань» и «Спартак».