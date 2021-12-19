Москва, , 16:31 — REGNUM Телеканал «Россия 1» показал видео ликвидации Силами специальных операций ВС РФ двух боевиков в Сирии дронами-беспилотниками.

Взрыв Pixabay.com

Отмечается, что были уничтожены оператор противотанкового комплекса Tоw Махер Коджака и полевой командир Абу аль Валида.

«Для достижения максимального урона удар был нанесен по пикапу (Коджака), в котором находился боекомплект», — сообщил участвовавший в операции российский офицер.

Также в провинции Хама другой дрон взорвал машину Абу аль Валида. Узнав о гибели Коджака, террорист спешно покинул свое убежище, но был выслежен беспилотником.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за сутки 14 декабря устроили семь обстрелов в зоне деэскалации «Идлиб».