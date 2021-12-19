19 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Давид Березицкий, , 17:32 — REGNUM



Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Недавно Китай применил максимально возможные санкции против Литвы, которые заключались в сокращении взаимного экономического обмена до нуля. Однако через несколько дней администрация Си Цзиньпина, видимо, сжалилась над судьбой литовских бизнесменов, которые только в прошлом году инвестировали в Китай в пять раз больше, чем их китайские коллеги в Литву, и санкции были приостановлены. Однако затем Пекин нанес прямой удар по литовским дипломатам, которым пришлось в спешке покинуть китайскую столицу, как, по крайней мере, утверждает Вильнюс. Такой шаг не должен никого удивлять, особенно если только припомнить «доброту» Литовской Республики по отношению к КНР. Проблема в том, что верить рассказам литовцев становится все труднее и труднее. Так что же это было на самом деле?

Источники, близкие к Reuters, сообщают, что отъезд людей из ведомства министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса из Пекина был ответом на «запугивание» со стороны китайских властей, а сам министр заявил, что Вильнюсу сообщили в КНР, что срок действия документов литовских дипломатов скоро подойдет к концу. Министерство иностранных дел Китая отрицает подобные инсинуации, называя их «безосновательными». «Сообщения о том, что литовские дипломаты могли опасаться за свою безопасность или что Пекин мог угрожать им аннулированием необходимых разрешений на работу в Китае, являются абсолютно вымышленными», — заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Как мы помним, литовцы очень долго пытались заставить Китай обратить на них внимание.

Так, президент Литвы Гитанас Науседа лично бойкотировал саммит стран формата «17+1» (страны Центральной и Восточной Европы плюс КНР), несмотря на то, что мероприятие из-за пандемии проходило в виртуальном режиме. В феврале этого года Сейм Литвы решил, что страна должна выйти из инициативы, созданной в 2012 году. Ландсбергис заявил, что сотрудничество не принесло «почти никаких выгод» Вильнюсу. Вскоре после этого литовцы стали четвертой страной в мире, обвинившей Китай в «геноциде уйгуров». Температура литовско-китайских отношений повысилась после того, как Тайвань открыл свое «посольство» в Литве, а литовцы заявили о необходимости открыть свой собственный форпост на Тайване. Это ознаменовало отказ Вильнюса от политики «единого Китая», которая является обязательной для Пекина. Китайское правительство считает Тайвань своей «провинцией-изгоем», и большинство стран мира намеренно используют в отношениях с этой республикой не название острова, а название его столицы — Тайбэя.

Гитанас Науседа Lrp.lt

«Если литовская сторона не будет смотреть в лицо реальности, если она не будет размышлять и исправлять свои ошибки, а лишь попытается уйти от собственной ответственности, это еще больше осложнит двусторонние отношения», — сообщил Ван Вэньбинь. Литовцы рассчитывают на поддержку своих европейских партнеров и, похоже, весьма далеки от того, чтобы задуматься и взять на себя ответственность за что-либо. «Президент будет говорить с лидерами Европейского союза о давлении, с которым мы сталкиваемся, мы думаем, что это приведет к дискуссии о том, как ЕС и особенно Европейская комиссия могли бы помочь Литве в этом вопросе», — так Аста Скайсгирите, советник президента Гитанаса Науседы, объявляет о своей миссии в брюссельских коридорах.

Интересно, как Вильнюс собирается заручиться поддержкой государств — членов ЕС? Ведь все они проводят политику «единого Китая», а единственная страна в Европе, признающая Тайвань, — это Ватикан. Стоит добавить, что в мире существует 14 государств, признающих Тайвань и по большей части это крошечные островные государства в Карибском бассейне и Океании. Во всей Азии никто не решился на такой шаг, а в Африке, где экономически доминирует Китай, только крошечный Эсватини (бывший Свазиленд) поддерживает островную республику, основанную Чан Кайши. Вот только отличные отношения с Тайванем не помогли Эсватини — этот бедный народ страдает от 40-процентного уровня безработицы, 43-процентного распространения ВИЧ и, как следствие, самой низкой продолжительности жизни в мире.

Остается только задаться вопросом, в чем смысл подобных действий Литвы. Пекин, похоже, испытывает ангельское терпение по отношению ко всё новым и новым идеям и провокациям Вильнюса. Очевидно, китайцы, предпринимая какие-то шаги, все же понимают, кто на самом деле стоит за такой литовской политикой. Так случилось, что в августе этого года произошла утечка 1,6 миллиона электронных писем из министерства иностранных дел Литвы, некоторые из которых имели гриф «секретно» и касались, в частности, белорусского и китайского вопросов. Некоторые люди сочтут это интересным совпадением. Лично я не думаю, что это совпадение.