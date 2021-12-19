Москва, , 16:28 — REGNUM Власти РФ изучают международный опыт введения штрафов за отказ от вакцинации. Об этом 19 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «Россия 1».

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«Изучаем опыт разных стран, — сказала она. — посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый».

Ранее сообщалось, что оперштаб по борьбе с коронавирусом может принять решение о закрытии границ страны по примеру 2020 г.

Между тем, Татьяна Голикова сообщила о 25 случаях штамма коронавируса «Омикрон», выявленных в Москве, области, Санкт-Петербурге, а также в Ростове-на-Дону. При этом пока в России нет последовательного распространения «Омикрона».