Москва, 19 декабря, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Около трех месяцев займут исследования вакцины от COVID-19 для детей от 6 до 11 лет. Об этом сообщил 19 декабря в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия 1» директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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По его словам, в министерство здравоохранения РФ уже подан пакет документов на получение разрешения на клинические испытания вакцины для этой категории детей.

«Я надеюсь, не больше месяца эксперты Минздрава будут рассматривать эти документы, — сказал он. — И … нам разрешат приступить к исследованиям этой вакцины, что займет порядка трех месяцев».

Напомним, 19 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Опасный вирус. Второй год» (телеканал «Россия 1») заявил, что ВОЗ в ближайшие месяцы может признать вакцину «Спутник V».