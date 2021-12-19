Вулвергемптон, Великобритания, , 16:22 — REGNUM Сегодня «Вулверхэмптон» в матче восемнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с лондонским «Челси». Встреча пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Томас Тухель Twitter.comPSG

Бригада арбитров: Давид Кут | Стюарт Берт | Николас Хортон.

Стартовые составы команд:

«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Конор Коуди, Макс Килман, Ромен Саисс, Ки-Яна Хувер, Фернандо Марсал, Рубен Невеш, Леандер Дендонкер, Жоау Моуинью, Даниэл Каштелу, Рауль Хименес.

Главный тренер: Бруну Лаже.

«Челси»: Эдуар Менди, Антонио Рюдигер, Тиаго Силва, Трево Чалоба, Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо, Н’Голо Канте, Рис Джеймс, Мейсон Маунт, Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич.

Главный тренер: Томас Тухель.

В последний раз «Челси» и «Вулверхэмптон» играли между собой почти год назад, 27 января. Тот матч завершился безголевой ничьей.

Ранее сообщалось, что клубы Английской Премьер-лиги готовят обращение к руководству АПЛ с просьбой приостановить чемпионат до января 2022 года.