Москва, 19 декабря 2021, 16:17 — REGNUM Технологии центра им. Гамалеи позволяют при необходимости создавать новые варианты вакцин за несколько недель, заявил директор центра Александр Гинцбург.
Гинцбург добавил, что для «Спутника V» такой необходимости пока нет.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гинцбург заявил, что проходить ревакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V» можно бесконечное число раз.
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