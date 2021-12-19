Москва, 19 декабря, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Технологии центра им. Гамалеи позволяют при необходимости создавать новые варианты вакцин за несколько недель, заявил директор центра Александр Гинцбург.

Minzdrav.gov.ru Директор Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург

«Что будет дальше в плане эволюции, к сожалению, никто вам не может ответить. Технологии, которые мы используем, нам позволяют, действительно, очень быстро создавать новые антигенные варианты вакцин. Да, буквально за пару недель», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Гинцбург добавил, что для «Спутника V» такой необходимости пока нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гинцбург заявил, что проходить ревакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V» можно бесконечное число раз.

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