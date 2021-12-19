Париж, 19 декабря, 2021, 16:12 — ИА Регнум. 19 декабря «Ред Стар» сыграет с «Монако» в матче 1/32 Кубка Франции сезона 2021/22. Встреча пройдет в пригороде Парижа Сен-Уане на стадионе «Стад де Пари» и начнется в 15:45 по московскому времени.

Александр Головин

Стартовые составы команд:

«Ред Стар»: Авонан, Дьенг, Спаранья, Эль-Рити, Вьялла, Ба, Тре, Ндойе, Гуэл, Нилор, Маес.

«Монако»: Маецкий, Сидибе, Марипан, Дисаси, Матазо, Якобс, Головин, Тчуамени, Боаду, Фолланд, Бен-Йеддер.

В текущем сезоне 25-летний атакующий полузащитник сборной России Александр Головин принял участие в 22-х матчах за «Монако» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами.