Москва, 19 декабря, 2021, 16:11 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 35 авиарейсов. Об этом в воскресенье, 19 декабря, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Так, по состоянию на 16:09 мск в аэропорту «Домодедово» задержано девять рейсов, еще один отменен; в аэропорту «Внуково» задержано семь авиарейсов, еще три отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано 16 рейсов, еще три отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 19 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столице России на будущей неделе ожидается «полярное» вторжение, в результате которого 22 декабря станет самым холодным днем с 1978 года.