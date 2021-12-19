Москва, 19 декабря, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Некоторые пациенты в Москве, которые ранее заразились коронавирусом, потеряли слух, а некоторые — зрение. Об этом сообщила в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия 1» главный врач больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко.

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«У нас были пациенты, которые теряли слух, — сказала Лысенко. — У нас были пациенты, которые потеряли зрение».

Кроме того, добавила она, некоторые перенесшие COVID-19 граждане полностью облысели, а кто-то до сих пор не может восстановить обоняние.

Как передавало ИА REGNUM, 19 декабря оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировали 1023 летальных исхода от осложнений, вызванных COVID-19.