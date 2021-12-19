Исламабад, , 16:07 — REGNUM В Пакистане в результате взрыва бомбы в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва погибли два человека, сообщает газета The Nation.

Взрыв geralt

Отмечается, что теракт был совершен в районе Баджаур недалеко от границы с Афганистаном в день проведения выборов в местные органы власти.

Взрыв бомбы был осуществлен террористом-смертником.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 18 декабря, в Пакистане в результате взрыва в одном из зданий в городе Карачи погибли 16 человек.

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