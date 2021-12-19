Москва, , 16:06 — REGNUM Российский авторынок в 2022 году ждёт постепенное снижение спроса и падение уровня продаж. Об этом сообщили эксперты, опрошенные «Российской газетой».

Авто Avtoed.com

Спрос на новые автомобили в России в первой половине 2021 года держался на высоком уровне. Высокий спрос сопровождался ограниченным предложением в связи с нехваткой электронных компонентов, что привело к быстрому росту цен. В последние месяцы 2021 года стало наблюдаться снижение спроса, однако общие продажи по итогам года окажутся выше уровня 2020 года.

Эксперты аналитического агентства «Автостат» ожидают, что по итогам 2021 года рынок новых легковых автомобилей в России вырастет на 3%. В 2022 году прогнозируется падение продаж на 5−7%.

Консультант компании Simon-Kucher & Partners Иван Кондратенко добавил, что отложенный спрос может сойти на нет во второй половине 2022 года. Поэтому общие результаты продаж следующего года окажутся на уровне 2021 года или ниже.

С такой оценкой согласился и аналитик «Дрома» Игорь Олейников. Он объяснил, что пик продаж из-за отложенного спроса, сформировавшегося во время начала пандемии, пришёлся на первую половину 2021 года.

«Сейчас, можно сказать, он [спрос] вернулся к норме, а в следующем году будет сокращаться», — подытожил эксперт.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы наиболее подорожавшие автомобили среди лидеров российского рынка