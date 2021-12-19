Москва, , 16:01 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин 19 декабря в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о стоимости лечения одного больного COVID-19 в стационаре столицы.

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«Больные в реанимации — на них больше затрат, легкие больные — меньше затрат, но если в среднем считать, то где-то около 240 тыс. на человека. — отметил он. — Значит, четверть миллиона — один больной в стационаре».

Вместе с этим главврач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко указала, что стоимость лечения тяжелого пациента со всеми реанимационными днями может составлять от 5 млн рублей и выше.