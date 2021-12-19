Москва, , 15:56 — REGNUM Сотрудники администрации президента РФ и их родственники умирают от коронавируса. Об этом 19 декабря сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

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"Сотрудники администрации президента РФ и их родственники тоже умирают от COVID-19, какую-то часть людей стараемся переводить на дистанционную работу», — отметил он. Песков уверен, что самого Путина коронавирусом никто не заразит: «Ну, слушайте — он же Путин, кто его заразит?»

Противников вакцинации Песков при этом назвал «опасными дураками».

В России за минувшие сутки выявили 27 тыс. 967 новых случаев коронавируса.