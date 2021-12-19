Париж, 19 декабря 2021, 15:52 — REGNUM У футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» сохраняются хорошие шансы на продление контракта со своим форвардом Килианом Мбаппе. Об этом 19 декабря заявил спортивный директор парижской команды Леонардо, его слова приводит RMC Sport.
«Ситуация сложная в том смысле, что мы хотели бы, чтобы он остался в «ПСЖ» на всю жизнь, но мы должны уважать позицию игрока. Я думаю, у нас все еще есть хорошие возможности (для продления контракта). Я верю в это», — сказал он.
При этом в переходе 22-летнего футболиста заинтересована мадридская команда «Реал».
Отметим, Килиан Мбаппе перешел в состав «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году и в нынешнем сезоне сыграл за парижский клуб в 23 матчах, забив в них 13 мячей и отдав 14 голевых пасов. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2022 года.